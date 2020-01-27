Видео: момент крушения вертолета, в котором летел легенда НБА Коби Брайант

Видео с моментом падения вертолета, при крушении которого погиб легенда НБА Коби Брайанта. Ролик опубликовал один из пользователей Twitter — по мнению автора, ему удалось снять падение именно этого воздушного судна.

В кадре заметно, как самолет, переворачиваясь в воздухе, стремительно приближается к земле. В момент падения летательный аппарат взрывается и загорается.

Авиакатастрофа, в которой погиб Коби Брайант, произошла в ночь на 27 января (вечер 26 января в США — Прим.ред.). Также на борту находились еще восемь человек, включая 13-летнюю дочь спортсмена.

Американская пресса сообщает, что до падения вертолет с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации на борту набрал дополнительную высоту — около 600 метров, чтобы вернуться в зону с хорошей видимостью. Как сообщал ранее 5-tv.ru, предварительной причиной крушения стал густой туман.