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Видео: момент крушения вертолета, в котором летел легенда НБА Коби Брайант

, 13:30 | Анастасия Игонина 85

Автор ролика уверен, что стал свидетелем катастрофы, о жертвах которой сегодня скорбит весь мир.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Anke Fleig/ SVEN SIMON, Twitter @Dzinertweets

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Легенда НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 8

Видео с моментом падения вертолета, при крушении которого погиб легенда НБА Коби Брайанта. Ролик опубликовал один из пользователей Twitter — по мнению автора, ему удалось снять падение именно этого воздушного судна.

В кадре заметно, как самолет, переворачиваясь в воздухе, стремительно приближается к земле. В момент падения летательный аппарат взрывается и загорается.

Авиакатастрофа, в которой погиб Коби Брайант, произошла в ночь на 27 января (вечер 26 января в США — Прим.ред.). Также на борту находились еще восемь человек, включая 13-летнюю дочь спортсмена.

Американская пресса сообщает, что до падения вертолет с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации на борту набрал дополнительную высоту — около 600 метров, чтобы вернуться в зону с хорошей видимостью. Как сообщал ранее 5-tv.ru, предварительной причиной крушения стал густой туман.

Тема:
Легенда НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 8
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