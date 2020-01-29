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Песков уточнит приглашение Зеленского на День Победы в Москву

, 13:59 | Василий Заика 30

Пресс-секретарь президента России отметил, что заявления лидера Незалежной о возложении ответственности за начало Второй мировой на СССР и Германию «кроме сожаления и непонимания ничего не вызывают».

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Тема:
День Победы 242 Украинский кризис 371

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков намерен уточнить, приглашен ли украинский лидер Владимир Зеленский на торжественные мероприятия в честь Дня Победы 9 мая в Москву.

«Мне нужно это уточнить (вопрос о приглашении Зеленского — Прим.ред.), я пока не готов ответить», — сказал Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналистов.

Говоря об этом, официальный представитель Кремля отметил, что заявления президента Незалежной о возложении ответственности за начало Второй мировой войны на СССР и Германию «кроме сожаления и непонимания ничего не вызывают».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леонид Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове перед войной. Первый президент Украины попытался объяснить недавнее заявление Владимира Зеленского о возложении ответственности за начало Второй мировой войны на Советский Союз и Германию.

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