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Сирийская армия освободила стратегически важный населенный пункт Хандарат

, 8:34 Эфирная новость 24

Террористы, которые удерживали его несколько лет, отброшены на два километра.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4528

Сирийская армия освободила стратегически важный населенный пункт Хандарат. Военным оказало поддержку местное ополчение. И жителей легко понять. За годы войны с радикалами они потеряли четыре тысячи человек. Боевики круглосуточно обстреливали дома и убивали ни в чем не повинных людей.

«Я ненавижу боевиков. Они на моих глазах зарезали молодого пленного солдата. Они взорвали нашу больницу. Я видела, как их снайпер убил двоих моих соседей. Я это не забуду никогда», — призналась жительница поселения Хандарат Милад Рахм.

Сейчас Хандарат представляет собой одни сплошные руины. Но жители не хотят покидать родное селение и отстраивают разрушенные дома. Гуманитарную помощь в этот район регулярно завозят российские военные.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что бывший боевик поведал о подготовке новой провокации «Белых касок».

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