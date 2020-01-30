Военные медики оказали экстренную помощь раненой в Сирии журналистке RT

Корреспондентка телеканала «Russia Today» Вафа Шабруни ранена при выполнении профессиональных обязанностей в сирийском городе Маарат-эн-Нуман 29 января.

Как сообщили в Минобороны, российские военные медики по распоряжению Сергея Шойгу срочно прибыли в больницу города Хама, куда была доставлена журналистка. В тот же день вечером с авиабазы Хмеймим в Хаму вылетел российский вертолет, оборудованный специальным медицинским модулем для транспортировки раненых.

После оказания неотложной помощи Вафа Шабруни была доставлена в военный госпиталь на авиабазе Хмеймим, где высококвалифицированные специалисты проводили комплексную терапию с использованием современных медицинских технологий. Были также проведены два сеанса телемедицинских консультаций со специалистами Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге и Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в Москве.

В настоящее время состояние журналистки медики оценивают как тяжелое, но стабильное. Решается вопрос о транспортировке Вафы Шабруни для дальнейшего лечения в Россию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сразу несколько российских журналистов пострадали во время уличных беспорядков в Тбилиси летом 2019 года.