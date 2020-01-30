Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров на своей странице в Instagram отреагировал на вспышку коронавируса в Китае. Музыкант представил на суд подписчиков очередное «социальное» стихотворение.
На этот раз свои строки поэт посвятил распространению внеклеточного агента, порекомендовав пользователям ездить по миру в отсутствие очередей.
«Вспыхнул вдруг коронавирус,
У людей полно идей.
Путешествуйте по миру,
Пока нет очередей.
В Лувре без китайцев тихо,
В Эрмитаже — благодать!
Не бывает так, чтоб лихо,
Не могло чего-то дать», — сочинил Сергей Шнуров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Мишустин распорядился закрыть границу РФ из-за коронавируса.