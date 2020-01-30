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Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса

, 17:36 | Василий Заика 32

Лидер группировки «Ленинград» отреагировал на распространение внеклеточного агента из Китая.

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Фото, видео: Instagram @shnurovs

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 68

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров на своей странице в Instagram отреагировал на вспышку коронавируса в Китае. Музыкант представил на суд подписчиков очередное «социальное» стихотворение.

На этот раз свои строки поэт посвятил распространению внеклеточного агента, порекомендовав пользователям ездить по миру в отсутствие очередей.

«Вспыхнул вдруг коронавирус,

У людей полно идей.

Путешествуйте по миру,

Пока нет очередей.

В Лувре без китайцев тихо,

В Эрмитаже — благодать!

Не бывает так, чтоб лихо,

Не могло чего-то дать», — сочинил Сергей Шнуров.

Instagram @shnurovs

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Мишустин распорядился закрыть границу РФ из-за коронавируса.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 68
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