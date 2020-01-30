«Мы уже опоздали»: россияне о ситуации на задержанном из-за коронавируса лайнере

Россияне Александр Гапанович и его супруга Елена, оказавшиеся на задержанном в Италии круизном лайнере Costa Smeralda из-за подозрений на коронавирус, рассказали в видео для 5-tv.ru о ситуации на судне.

«Сегодня утром мы прибыли в порт. Нас не выпускают с корабля. Никто толком не говорит, что случилось. Просто сообщают, что мы будем подвержены санитарной проверке», — сообщил Александр.

Он отметил, что никто не сообщает, сколько времени уйдет на эту проверку. Также нет информации о том, будет ли туристам возмещен ущерб, связанный с задержкой судна.

«Мы уже опоздали на все самолеты, поезда», — добавила Елена.

Ее муж подтвердил это, отметив, что на свои рейсы опоздали и другие пассажиры круизного лайнера. При этом паники на борту нет, все люди находятся в спокойном состоянии.

«Из новостей известно, что семейную пару из Китая забрали по подозрению в коронавирусе. И никому на борту не выдают маски», — отметила россиянка.

По ее словам, все люди могут спуститься вниз, чтобы поесть, поэтому существует риск распространения вируса. Несмотря на это, маски дали только членам экипажа.

«Мы надеемся на то, чтобы это, конечно, ничего не подтвердилось. И надеемся на то, чтобы нам возместили все причиненные затраты, ущербы и все остальное», — подытожил Александр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на задержанном в Италии круизном лайнере находятся по меньшей мере 67 россиян. Другой русскоговорящий турист сообщил, что с судна сняли одного или двух человек с подозрением на коронавирус.