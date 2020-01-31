«Настоящий морозище» обещают синоптики москвичам на следующей неделе. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, похолодание начнется с 5 февраля, его принесет холодный воздух с Карского моря.

«Во второй пятидневке февраля намечается понижение температуры, и похолодание может восприниматься <…> настоящим морозищем», — цитирует Вильфанда ТАСС.

По словам синоптика, днем температура воздуха будет держаться в районе пяти градусов мороза, а ночью столбик термометра может опускаться до минус девяти.

«Температура будет выше нормы всего лишь на два-четыре градуса», — отметил Вильфанд. Напомнив, что сейчас погода в российской столице больше характерна для конца октября.

Ранее Роман Вильфанд рассказал 5-tv.ru, что и третий месяц зимы в этом году на европейской территории России тоже будет необычным: февраль будет холоднее января, хотя обычно бывает наоборот. При этом температура воздуха все равно будет выше нормы.