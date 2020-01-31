Семь пассажиров из КНР госпитализировали в Казани с симптомами ОРВИ

Семь пассажиров, прибывших рейсом «Санья — Казань», госпитализировали в столице Татарстана с симптомами ОРВИ, сообщает РИА Новости. Отмечается, что двое являются жителями республики, остальные — из соседних регионов.

«В Казань 31 января прибыли российские туристы из Китая. Все 342 пассажира и 16 членов экипажа были встречены сотрудниками санитарно-карантинного пункта управления Роспотребнадзора по Татарстану и медицинскими работниками… Семи пассажирам была предложена госпитализация в инфекционный стационар по причине наличия у них симптомов ОРВИ, в том числе трое детей и один — по контакту», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что россияне проявляют повышенную бдительность и сами требуют отвезти их в больницу при наличии симптомов недомогания.

Остальные пассажиры рейса из Поднебесной были осмотрены медиками и проинформированы о необходимости обращения за помощью в случае появления признаков заболевания. У всех туристов были взяты мазки из носоглотки для исключения заражения коронавирусом. Помимо прочего, специалисты провели дезинфекцию самолета и помещений воздушной гавани Казани.

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