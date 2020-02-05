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  4. Жан-Поль Готье создаст костюмы для нового шоу Ольги Бузовой

Жан-Поль Готье создаст костюмы для нового шоу Ольги Бузовой

, 23:23 | Валентин Черников 470

По словам звезды, она станет первым российским артистом, с которым будет работать знаменитый французский кутюрье.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 775

Кадрами со встречи с Жан-Полем Готье поделилась с фанатами Ольга Бузова. Кутюрье прилетел в Москву на премьеру своего Fashion Freak Show. Накануне перед событием он встретился с российской певицей и ведущей. Звезда анонсировала шоу своим поклонникам, а выдающийся француз признался на камеру ей в любви.

«Сегодня для меня состоялось долгожданное событие — встреча с гуру мировой моды Жан-Полем Готье. Проговорили больше часа обо всем. Как же было приятно слышать признания в любви от такого гения. Но самое главное мы договорились с месье Готье о том, что он станет дизайнером костюмов для моего нового шоу… Я стала первым российским артистом, с которым месье Готье будет работать и создавать образы», — похвасталась Бузова в микроблоге.

Instagram @buzova86

Как уточняет РИА Новости, кутюрье подтвердил журналистам во время пресс-конференции желание сотрудничать с Бузовой. По его мнению, это «было бы забавно».

«Кто-то ее любит, кто-то — меньше, это хорошо, что у всех есть своя позиция. Меня же очень привлекает картинка, я вижу на ее фотографиях, где костюмы из кожи, мою коллекцию „Русский конструктивизм“», — заявил Готье.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ида Галич пожаловалась Собчак на хамское поведение Бузовой.

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