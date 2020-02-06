  1. Пятый канал
  4. Вице-консул РФ рассказал о самочувствии россиян, запертых на лайнере в Гонконге

Вице-консул РФ рассказал о самочувствии россиян, запертых на лайнере в Гонконге

, 17:59 | Игорь Рязов Эксклюзив 18

Российские дипломаты находятся в контакте с соотечественниками.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Miguel Candela; 5-tv.ru

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 190

Российские дипломаты находятся в контакте с гражданами России, оказавшимися под карантином на круизном лайнере World Dream в Гонконге. Об этом 5-tv.ru сообщил вице-консул Борис Эздрин.

«Там находятся четыре человека — членов экипажа, граждан России. Самочувствие у них нормальное, признаков заболевания нет, как нам сообщили. Корабль пока власти проверяют. Конкретной информации, когда все смогут выйти на сушу, пока нет», — рассказал Эздрин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что всего на лайнере World Dream находится около двух тысяч человек. 90% из них — жители Гонконга. У десятков членов экипажа выявили высокую температуру, кашель и боль в горле.

World Dream — не единственный круизный лайнер, который попал под карантин из-за коронавируса. Суда также стоят на якоре в Японии и Италии. На них есть россияне.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 190
6 февр
Видео: «бурановская бабушка» Анна Прокопьева спела частушку о коронавирусе
6 февр
Массовые проверки начались в аптеках по всей России
6 февр
«Причин для паники нет»: посол рассказал о судьбе россиян, застрявших на лайнере в Японии
6 февр
«Условия хорошие»: эвакуированным из Уханя в санатории очищают воздух
6 февр
Коронавирус у госпитализированного в Петербурге китайца не подтвердился
6 февр
В составе экипажа, помещенного на карантин лайнера в Гонконге, есть россияне
6 февр
Китайский коронавирус: Актуальные данные на 6 февраля
6 февр
Китаец с подозрением на коронавирус госпитализирован в Петербурге
6 февр
ФАС проверит, завышают ли в аптеках цены на медицинские маски
6 февр
Десятки объявлений о продаже оберегов от коронавируса появились в интернете

Читайте также

-5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
62.80
-0.37 69.08
-0.66
Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений

Последние новости

18:10
«Будет война»: Харитонов пообещал «разукрасить» бразильца Родригеса перед карнавалом
18:08
Эзотерики раскрыли секрет первой буквы женского имени
17:59
Вице-консул РФ рассказал о самочувствии россиян, запертых на лайнере в Гонконге
17:50
Видео: «бурановская бабушка» Анна Прокопьева спела частушку о коронавирусе
17:35
Путин отстранил от должности четырех генералов МВД и МЧС
17:33
Массовые проверки начались в аптеках по всей России

Сейчас читают

Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Наталья Бочкарева прокомментировала слухи о тайной свадьбе
«Добро пожаловать, доченька!» — Жена Тарасова показала первые фото из роддома

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]