Вице-консул РФ рассказал о самочувствии россиян, запертых на лайнере в Гонконге

Российские дипломаты находятся в контакте с гражданами России, оказавшимися под карантином на круизном лайнере World Dream в Гонконге. Об этом 5-tv.ru сообщил вице-консул Борис Эздрин.

«Там находятся четыре человека — членов экипажа, граждан России. Самочувствие у них нормальное, признаков заболевания нет, как нам сообщили. Корабль пока власти проверяют. Конкретной информации, когда все смогут выйти на сушу, пока нет», — рассказал Эздрин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что всего на лайнере World Dream находится около двух тысяч человек. 90% из них — жители Гонконга. У десятков членов экипажа выявили высокую температуру, кашель и боль в горле.

World Dream — не единственный круизный лайнер, который попал под карантин из-за коронавируса. Суда также стоят на якоре в Японии и Италии. На них есть россияне.