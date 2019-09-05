Четверых российских детей вернут из сирийских тюрем в Россию

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в интервью РИА Новости заявила о том, что четверых российских детей, появившихся на свет в сирийских тюрьмах, вернут в Россию.
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По словам омбудсмена, дети в возрасте от пяти до девяти лет оказались в местах заключения вместе с осужденными матерями. Сирийские власти пошли на этот шаг, несмотря на существующие правила.
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Уполномоченный по правам ребенка в России добавила, что родственники одного из детей уже ждут его прибытия в РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные обеспечили тысячи сирийских детей наборами к школе.