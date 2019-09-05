Четверых российских детей вернут из сирийских тюрем в Россию

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в интервью РИА Новости заявила о том, что четверых российских детей, появившихся на свет в сирийских тюрьмах, вернут в Россию.

« Мы обнаружили наших детей в тюрьмах Сирии, и сейчас проведена работа по возвращению детей из тюрем САР… Дай бог, четыре ребенка мы вернем », — заявила Анна Кузнецова.

По словам омбудсмена, дети в возрасте от пяти до девяти лет оказались в местах заключения вместе с осужденными матерями. Сирийские власти пошли на этот шаг, несмотря на существующие правила.

« Насколько я понимаю, по сирийским правилам не должно быть детей в тюрьме, просто оставили их с мамой, не желая разлучать. Здесь благодаря этой позиции мы нашли этих детей », — отметила Анна Кузнецова.

Уполномоченный по правам ребенка в России добавила, что родственники одного из детей уже ждут его прибытия в РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные обеспечили тысячи сирийских детей наборами к школе.