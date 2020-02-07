  1. Пятый канал
  4. Самолет с 26 российскими детьми, вывезенными из Сирии, приземлился в Подмосковье

Самолет с 26 российскими детьми, вывезенными из Сирии, приземлился в Подмосковье

, 1:05 Эфирная новость 23

В арабской республике несовершеннолетние оказались по воле родителей, которые оступились в своей жизни и примкнули к террористам.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4547

Из Сирии в Россию, на родину, самолетом вернулись 26 детей — в возрасте от двух лет до 17. Все они были вывезены из лагеря беженцев. В арабской республике оказались по воле родителей, которые оступились в своей жизни и примкнули к террористам. Некоторые дети — остались сиротами.

В Москве в «Национальном медицинском центре здоровья» их уже ждут родственники. Как отметила детский омбудсмен Анна Кузнецова, этот рейс первый и впереди очень много работы.

«Мы надеемся, что следующий выезд не за горами, потому что уже забрали ДНК у 53 детей в лагере Аль-Холь. Впервые мы попали в соседний лагерь Рожь. 20 детей-сирот, уже сейчас мы начнем оформлять документы и на них тоже. И надеемся, что в следующий выезд, при условии быстрой подготовки документов, у нас будет уже 77 детей», — сказала Анна Кузнецова.

В Дамаске Анна Кузнецова также встретилась с супругой президента Сирии — Асмой аль-Асад. Российский омбудсмен рассказала о работе, которая ведется для возвращения детей из зон боевых действий. Первая леди Сирии назвала такой труд, цитата, «вершиной гуманизма и человечности».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что омбудсмен Кузнецова приехала в Сирию, чтобы помочь детям россиян-террористов.

Тема:
Война в Сирии 4547
6 февр
Омбудсмен Кузнецова приехала в Сирию, чтобы помочь детям россиян-террористов
5 февр
Боевики обстреляли самодельными фугасами сирийский Алеппо
5 февр
Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии
4 февр
В Минобороны опровергли сообщения об обстреле российских военных в Алеппо
4 февр
Лавров обвинил Турцию в невыполнении своих обязательств по Идлибу
4 февр
«Белые каски» завершили съемки постановочного видео об использовании отравляющих веществ в Идлибе войсками САР
4 февр
Боевики обстреливают жилые кварталы Алеппо
3 февр
«Белые каски» готовят новую провокацию с использованием отравляющих веществ в Идлибе — МО РФ
3 февр
Турция заявила о «нейтрализации» 76 сирийских солдат в ответ на обстрел в Идлибе
3 февр
Система ПВО сбила беспилотник, приблизившийся к авиабазе Хмеймим

Читайте также

-5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
62.80
-0.37 69.08
-0.66
ТОП-4 знаков зодиака, которые с успехом знакомятся в интернете

Последние новости

1:57
Очевидцы сообщили о стрельбе недалеко от станции метро Нагорная в Москве
1:38
Управляющий партнер UFG рассказала о работе Мишустина в инвестиционном бизнесе
1:05
Самолет с 26 российскими детьми, вывезенными из Сирии, приземлился в Подмосковье
1:01
Россия осуществила первый в 2020 году космический пуск с «Байконура»
0:45
Подверглась гипнозу: внучка Образцова о том, как перевела мошенникам 2,5 миллиона рублей
0:26
Кокорин, отправленный в «Зенит-2»: «Будущее зависит только от меня»

Сейчас читают

Григорьев день: что можно и нельзя делать 7 февраля
«Аппетитно и красиво»: Асмус подали шикарный завтрак прямо в бассейн
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа

Новости СМИ2

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]