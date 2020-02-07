Самолет с 26 российскими детьми, вывезенными из Сирии, приземлился в Подмосковье

Из Сирии в Россию, на родину, самолетом вернулись 26 детей — в возрасте от двух лет до 17. Все они были вывезены из лагеря беженцев. В арабской республике оказались по воле родителей, которые оступились в своей жизни и примкнули к террористам. Некоторые дети — остались сиротами.

В Москве в «Национальном медицинском центре здоровья» их уже ждут родственники. Как отметила детский омбудсмен Анна Кузнецова, этот рейс первый и впереди очень много работы.

«Мы надеемся, что следующий выезд не за горами, потому что уже забрали ДНК у 53 детей в лагере Аль-Холь. Впервые мы попали в соседний лагерь Рожь. 20 детей-сирот, уже сейчас мы начнем оформлять документы и на них тоже. И надеемся, что в следующий выезд, при условии быстрой подготовки документов, у нас будет уже 77 детей», — сказала Анна Кузнецова.

В Дамаске Анна Кузнецова также встретилась с супругой президента Сирии — Асмой аль-Асад. Российский омбудсмен рассказала о работе, которая ведется для возвращения детей из зон боевых действий. Первая леди Сирии назвала такой труд, цитата, «вершиной гуманизма и человечности».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что омбудсмен Кузнецова приехала в Сирию, чтобы помочь детям россиян-террористов.