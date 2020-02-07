Израильские истребители при авиаударе по Сирии едва не поставили под огонь гражданский самолет

Пассажирский самолет едва не попал под израильский обстрел под Дамаском. Лайнер был вынужден садится на российской авиабазе «Хмеймим». Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, израильские истребители F-16 нанесли удары восемью ракетами «воздух-земля» по пригородам Дамаска без захода в пространство Сирии.

Во время ракетного удара в аэропорту Дамаска заходил на посадку самолет Airbus-320. На борту были 172 пассажира.

В Минобороны РФ считают, что для атаки специально было выбрано такое время. В ведомстве отметили, что использование гражданских самолетов для прикрытия от ответных ударов сирийских ПВО стало характерной чертой ВВС Израиля.

В ноябре прошлого года 5-tv.ru сообщал, что ПВО Сирии отразила несколько летящих на юг Дамаска боеголовок. Местные СМИ сообщали, что за нападением стояли израильские боевые самолеты.