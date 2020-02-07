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Израильские истребители при авиаударе по Сирии едва не поставили под огонь гражданский самолет

, 6:57 | Нюра Незванова 117

Истребители Израиля нанесли удары ракетами «воздух-земля» по пригородам Дамаска, сообщили в Минобороны РФ.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bayne Stanley, Xinhua, Duncan C. Bevan, via www.imago-images.de, Russian Defence Ministry

Тема:
Война в Сирии 4549

Пассажирский самолет едва не попал под израильский обстрел под Дамаском. Лайнер был вынужден садится на российской авиабазе «Хмеймим». Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, израильские истребители F-16 нанесли удары восемью ракетами «воздух-земля» по пригородам Дамаска без захода в пространство Сирии.

Во время ракетного удара в аэропорту Дамаска заходил на посадку самолет Airbus-320. На борту были 172 пассажира.

В Минобороны РФ считают, что для атаки специально было выбрано такое время. В ведомстве отметили, что использование гражданских самолетов для прикрытия от ответных ударов сирийских ПВО стало характерной чертой ВВС Израиля.

В ноябре прошлого года 5-tv.ru сообщал, что ПВО Сирии отразила несколько летящих на юг Дамаска боеголовок. Местные СМИ сообщали, что за нападением стояли израильские боевые самолеты.

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