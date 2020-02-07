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Актер Игорь Ливанов рассказал, почему ему запретили въезжать на Украину

, 12:42 | Игорь Рязов Эксклюзив 92

По мнению артиста, между странами возводится стена для культурного разъединения народов.

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Фото, видео: ТАСС / Павлишак Алексей; www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис 383

Актер Игорь Ливанов прокомментировал в беседе 5-tv.ru полученный им и другими российскими артистами отказ во въезде на Украину.

«У них приказ: не пускать, и все. Я же не первый и не последний. Я думаю, что делается все, чтобы российские актеры не приезжали и не контактировали со зрителями, которые приходят на наши спектакли», — сказал Ливанов.

Заслуженный артист РФ добавил, что происходит «постройка стены между Украиной и Россией» с целью «культурного разъединения народов».

Как сообщал 5-tv.ru, группа российских актеров приехала на Украину со спектаклем «Идеальный свидетель». Кроме Ливанова, украинские пограничники также отказали во въезде Павлу Баршаку и Елене Кориковой. Причиной стало посещение Крыма.

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