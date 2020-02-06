Створы дамбы закрыли в Петербурге в связи с надвигающимся ураганом

Петербург готовится к удару стихии. В городе ожидается метель и сильный ветер — до 18 метров в секунду.

Уровень воды в Неве 5 февраля уже превысил отметку в 100 сантиметров. Из-за угрозы наводнения закрыли сразу все створы дамбы. Остановлено судоходство.

К тому же синоптики обещают сильный снег и метель. Уже сейчас город начинает засыпать. Экстренные службы просят быть внимательнее водителей, которые уже привыкли к аномально теплой зиме. Утром на дорогах возможен гололед.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уровень воды в Неве поднялся почти на 1,5 метра из-за сильного ветра.