В МИД РФ заверили, что санкции США не помешают завершению «Северного потока — 2»
В Москве действия Вашингтона назвали «вопиющим примером недобросовестной конкуренции».
Смотрите также:
Закрыть
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Гороскоп на 4 февраля: Луна в знаке Близнецы — время принятия важных решений
Скоро станет отцом? Рэпер Гуф показал нежное фото с прекрасной незнакомкой
Идеальные пары по знаку зодиака
Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений
«Добро пожаловать, доченька!» — Жена Тарасова показала первые фото из роддома
«Даже ест красиво»: Гагарина ошарашила фанатов снимком с огромным бутербродом
Фото, видео: dpa/picture-alliance
Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено, несмотря на санкции США. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
«Уверены, что, несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода „Северный поток — 2“ будет успешно завершено. МИД России намерен максимально этому способствовать», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Он отметил, что Вашингтон продолжает цинично использовать зависимость мировой экономики от доллара в своих интересах. Это уже позволило США задержать строительство газопровода.
«Цель, конечно, не забота о европейской энергобезопасности, которую российские газоэкспортные проекты укрепляют, а проталкивание американского (сжиженного природного газа — Прим. ред.) СПГ на рынок Европы. Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции», — подчеркнул Панкин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США приступили к разработке новых санкций против «Северного потока — 2». Глава МИД РФ Сергей Лавров на это ответил, что Россия уже привыкла к американским рестрикциям.
Нашли ошибку?