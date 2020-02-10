Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено, несмотря на санкции США. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Уверены, что, несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода „Северный поток — 2“ будет успешно завершено. МИД России намерен максимально этому способствовать», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Он отметил, что Вашингтон продолжает цинично использовать зависимость мировой экономики от доллара в своих интересах. Это уже позволило США задержать строительство газопровода.

«Цель, конечно, не забота о европейской энергобезопасности, которую российские газоэкспортные проекты укрепляют, а проталкивание американского (сжиженного природного газа — Прим. ред.) СПГ на рынок Европы. Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции», — подчеркнул Панкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США приступили к разработке новых санкций против «Северного потока — 2». Глава МИД РФ Сергей Лавров на это ответил, что Россия уже привыкла к американским рестрикциям.