В МИД РФ заверили, что санкции США не помешают завершению «Северного потока — 2»

|
Игорь Рязов
39

В Москве действия Вашингтона назвали «вопиющим примером недобросовестной конкуренции».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: dpa/picture-alliance

Тема:
Северный поток — 2 204

Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено, несмотря на санкции США. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Уверены, что, несмотря на оказываемое США давление, строительство газопровода „Северный поток — 2“ будет успешно завершено. МИД России намерен максимально этому способствовать», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Он отметил, что Вашингтон продолжает цинично использовать зависимость мировой экономики от доллара в своих интересах. Это уже позволило США задержать строительство газопровода.

«Цель, конечно, не забота о европейской энергобезопасности, которую российские газоэкспортные проекты укрепляют, а проталкивание американского (сжиженного природного газа — Прим. ред.) СПГ на рынок Европы. Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции», — подчеркнул Панкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США приступили к разработке новых санкций против «Северного потока — 2». Глава МИД РФ Сергей Лавров на это ответил, что Россия уже привыкла к американским рестрикциям.

+2° Атмосферное давление 736 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
63.47
0.67 69.63
0.55
Гороскоп на 10 февраля: убывающая Луна в Стрельцах обострит интуицию

Новости Lentainform

Загрузка...