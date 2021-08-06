«Золотые» мужчины: Самые эстетичные звезды российского кино

Самым красивым мужчиной в мире был признан актер Роберт Паттинсон. Совершенство лица звезды трилогии «Сумерки» вычислил доктор Джулиан Де Сильв. Он разработал новейшую компьютерную технологию, которая показала, что внешность Паттинсона на 92,15% приближена к стандартам золотого сечения.

Российские специалисты не согласны с результатами британских подсчетов. С точки зрения изобразительного искусства, верхняя часть лица Паттинсона слишком широкая, а нижняя наоборот, узкая. Разрез глаз имеет удлиненную форму. Если говорить о форме лица в целом, то оно слишком круглое. А кто из российских актеров наиболее соответствует правилам золотого сечения? Об этом 5-tv.ru рассказали художники Игорь Кожевников и Ольга Сырай.

Даниил Страхов

Страхов является обладателем практически идеальных пропорций, заметила Ольга Сырай. Но по меркам золотого сечения, его лицо несколько крупнее, чем должно быть по совершенным параметрам.

Даниил Страхов. Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Павел Прилучный

Красавчик Прилучный оказался далек от того, чтобы попасть в список людей с совершенными чертами. Его нос слишком узкий и глаза также поставлены узко для того, чтобы считаться идеальными. Художники заметили, что его лицо довольно круглое.

Павел Прилучный. Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Данила Козловский

Актера ни раз признавали секс-символом российского кинематографа. Что думают об этом эксперты? Кожевников заметил, что лицо Козловского наиболее приближено к правилам золотого сечения, Ольга Сырай согласна с коллегой. Но она объяснила, что разрез глаз Козловского слишком длинный и они узко поставлены. Нос актера узкий, что не совсем соответствует характеристикам. Но в целом, лицо Данилы Козловского практически идеальное.

Данила Козловский. Фото: Globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Александр Петров

Звезда фильма «Текст» имеет практически идеальное лицо по канонам совершенства. Но нос Петрова показался художникам слишком узким.

Александр Петров. Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Константин Хабенский

Лицо Хабенского является образцом далеко не идеальных пропорций лица. Его глаза слишком удлиненной формы и имеют большой разрез.

Константин Хабенский. Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Зураб Джавахадзе

Максим Матвеев

Матвеева и его жену Елизавету Боярскую считают одной из самых красивых пар российского кинематографа. И это абсолютно верное утверждение! Лицо актера практически идеальное, но его подвел слегка узкий нос, считает Ольга Сырай.

Максим Матвеев. Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Владимир Машков

Машков также далек от идеалов красоты по мнению Сырай. Верх его лица и нос слишком узкие, а подбородок шире идеального. Лицо актера не канонически красивое.

Владимир Машков. Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Владимир Яглыч

Владимир Яглыч также оказался далек от золотого сечения, по мнению художников. Его нос слишком узкий и короче идеального. Глаза Владимира широко поставлены и имеют длинный разрез.

Фото: Владимир Яглыч. Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Игорь Петренко

Актер также вошел в список тех представителей шоу-бизнеса, которые обладают практически идеальными пропорциями лица, по мнению художников. Но и тут Петренко подвел узкий нос, не попадающий под характеристики золотого сечения.

Игорь Петренко. Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Сергей Безруков

Казалось бы, лицо Безрукова настолько уникально, что его можно подстроить под любую роль, но это не так. Сырай отнесла его в список тех людей, которые не обладает идеальными чертами. Его нос длиннее канонического, а лицо слишком круглой формы.