Гидрометцентр предупредил москвичей о грядущем похолодании

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Василий Заика
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При этом, по словам синоптиков, жителей столицы России ждет ясная погода.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4218

Гидрометцентр России предупредил москвичей о грядущем похолодании. По словам научного руководителя учреждения Романа Вильфанда, температура воздуха понизится уже в ближайшие выходные дни.

«Температура в выходные понизится. Ночные температуры будут отрицательными — в диапазоне -2… -7 градусов, дневные — тоже преимущественно отрицательные», — цитирует Романа Вильфанда ТАСС.

Специалист отметил, что в эти дни жителей столицы России ждет ясная погода. Роман Вильфанд отметил, что на протяжении оттепели — в будние дни — климатическая норма окажется превышена на восемь-десять градусов. В выходные — на шесть градусов.

По прогнозу Гидрометцентра, 15 февраля ночью ожидается -2…-7 градусов, днем -3…+2. 16 февраля ночью похолодает до -1…-6 градусов, днем синоптики обещают -2…+3 градуса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сибири и на Дальнем Востоке введен оранжевый уровень погодной опасности.

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