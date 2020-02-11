Гидрометцентр предупредил москвичей о грядущем похолодании

Гидрометцентр России предупредил москвичей о грядущем похолодании. По словам научного руководителя учреждения Романа Вильфанда, температура воздуха понизится уже в ближайшие выходные дни.

«Температура в выходные понизится. Ночные температуры будут отрицательными — в диапазоне -2… -7 градусов, дневные — тоже преимущественно отрицательные», — цитирует Романа Вильфанда ТАСС.

Специалист отметил, что в эти дни жителей столицы России ждет ясная погода. Роман Вильфанд отметил, что на протяжении оттепели — в будние дни — климатическая норма окажется превышена на восемь-десять градусов. В выходные — на шесть градусов.

По прогнозу Гидрометцентра, 15 февраля ночью ожидается -2…-7 градусов, днем -3…+2. 16 февраля ночью похолодает до -1…-6 градусов, днем синоптики обещают -2…+3 градуса.

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