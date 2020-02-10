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  4. В Сибири и на Дальнем Востоке введен оранжевый уровень погодной опасности

В Сибири и на Дальнем Востоке введен оранжевый уровень погодной опасности

, 6:41 Эфирная новость 51

А в южные регионы страны неожиданно пришла зима.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4217

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен сегодня в Сибири и на Дальнем Востоке. Теплый циклон принес в регионы мокрый снег и порывы ветра до 24-метров в секунду. На дорогах — десятки аварий и сильный гололед.

На Камчатке объявлено штормовое предупреждение. Высота волн по прогнозам специалистов будет достигать десяти метров. Экипажам судов рекомендовано не выходить в море.

Зима неожиданно пришла в южные регионы. Замело Ставропольский и Краснодарский края. Так, сейчас выглядит Анапа. В Новороссийске из-за гололеда закрыли основные трассы. А в Сочи тротуары превратились в настоящий каток.

В Дагестане снегопад стал причиной отключения электроэнергии почти по всей республике. Около сотни поселков остались без света.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что шторм Сиара обрушился на северную Европу.

Тема:
Погода 4217
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