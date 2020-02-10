В Сибири и на Дальнем Востоке введен оранжевый уровень погодной опасности

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен сегодня в Сибири и на Дальнем Востоке. Теплый циклон принес в регионы мокрый снег и порывы ветра до 24-метров в секунду. На дорогах — десятки аварий и сильный гололед.

На Камчатке объявлено штормовое предупреждение. Высота волн по прогнозам специалистов будет достигать десяти метров. Экипажам судов рекомендовано не выходить в море.

Зима неожиданно пришла в южные регионы. Замело Ставропольский и Краснодарский края. Так, сейчас выглядит Анапа. В Новороссийске из-за гололеда закрыли основные трассы. А в Сочи тротуары превратились в настоящий каток.

В Дагестане снегопад стал причиной отключения электроэнергии почти по всей республике. Около сотни поселков остались без света.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что шторм Сиара обрушился на северную Европу.