Мокрый снег и дождь: Какая погода ожидается в Петербурге 12 февраля
В ГУ МЧС России по Северной столице сообщили о возможных осадках и облачности.
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Фото, видео: ТАСС/Демьянчук Александр, 5-tv.ru
В главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу предупредили жителей Северной столицы о возможных осадках 12 февраля. Как сообщили в ведомстве, в этот день ожидается мокрый снег и дождь. Порывы ветра составят от шести до 11 метров в секунду. При этом погода будет облачной.
Как добавили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в среду составит от -1 до +3 градусов. В метеорологическом центре также отметили, что водителям и пешеходам следует быть на дорогах осторожнее, поскольку местами возможен гололед.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителей Москвы в ближайшие дни ожидает похолодание. Температура воздуха опустится до семи градусов ниже нуля.
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