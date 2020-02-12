Мокрый снег и дождь: Какая погода ожидается в Петербурге 12 февраля

В главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу предупредили жителей Северной столицы о возможных осадках 12 февраля. Как сообщили в ведомстве, в этот день ожидается мокрый снег и дождь. Порывы ветра составят от шести до 11 метров в секунду. При этом погода будет облачной.

Как добавили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в среду составит от -1 до +3 градусов. В метеорологическом центре также отметили, что водителям и пешеходам следует быть на дорогах осторожнее, поскольку местами возможен гололед.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителей Москвы в ближайшие дни ожидает похолодание. Температура воздуха опустится до семи градусов ниже нуля.