Саперы разминировали часть сирийского города Маарет-Эн-Нуумана
Военные САР обнаружили около 75 неразорвавшихся снарядов и мин. Несколько крупных снарядов были взорваны на месте.
Смотрите также:
Закрыть
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
«Доченька — копия папы»: Кристина Орбакайте выложила домашнее фото с родными
Кого из знаков зодиака стрела Амура сразит в феврале?
Фото, видео: ТАСС/ Anas Alkharboutli, 5-tv.ru
В Сирии боевики не прекращают массовые обстрелы территории Идлибской зоны деэскалации. За прошедшие сутки террористы более 30 раз атаковали города, которые находятся под контролем правительственных войск. Между тем, от бандитов удалось отбить древний город Мааррет-эн-Нууман. На освобожденной территории побывал корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что поддерживаемые Турцией боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии.
Нашли ошибку?