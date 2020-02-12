Саперы разминировали часть сирийского города Маарет-Эн-Нуумана

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Военные САР обнаружили около 75 неразорвавшихся снарядов и мин. Несколько крупных снарядов были взорваны на месте.

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Фото, видео: ТАСС/ Anas Alkharboutli, 5-tv.ru

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Война в Сирии 4559

В Сирии боевики не прекращают массовые обстрелы территории Идлибской зоны деэскалации. За прошедшие сутки террористы более 30 раз атаковали города, которые находятся под контролем правительственных войск. Между тем, от бандитов удалось отбить древний город Мааррет-эн-Нууман. На освобожденной территории побывал корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что поддерживаемые Турцией боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии.

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