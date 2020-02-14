ПВО Сирии отражает ракетную атаку по Дамаску ВВС Израиля

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Светлана Шевченко
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По некоторым данным, несколько объектов удалось сбить.

Фото: ТАСС/ZEUS

Тема:
Война в Сирии

ПВО Сирии в настоящее время отражает ракетную атаку по Дамаску. Об этом сообщает государственный телеканал Сирийской арабской республики (САР).

«Сирийская противовоздушная оборона отражает атаку объектов противника в небе над Дамаском», — цитирует Ikhbariya РИА Новости.

По данным израильских СМИ, атаку по целям в районе сирийской столицы проводят военно-воздушные силы страны.

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступали.

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