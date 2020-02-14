ПВО Сирии отражает ракетную атаку по Дамаску ВВС Израиля

ПВО Сирии в настоящее время отражает ракетную атаку по Дамаску. Об этом сообщает государственный телеканал Сирийской арабской республики (САР).

«Сирийская противовоздушная оборона отражает атаку объектов противника в небе над Дамаском», — цитирует Ikhbariya РИА Новости.

По данным израильских СМИ, атаку по целям в районе сирийской столицы проводят военно-воздушные силы страны.

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступали.