ПВО Сирии отражает ракетную атаку по Дамаску ВВС Израиля
По некоторым данным, несколько объектов удалось сбить.
Фото: ТАСС/ZEUS
ПВО Сирии в настоящее время отражает ракетную атаку по Дамаску. Об этом сообщает государственный телеканал Сирийской арабской республики (САР).
«Сирийская противовоздушная оборона отражает атаку объектов противника в небе над Дамаском», — цитирует Ikhbariya РИА Новости.
По данным израильских СМИ, атаку по целям в районе сирийской столицы проводят военно-воздушные силы страны.
Информации о жертвах и пострадавших пока не поступали.
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