Вашингтон кусает локти из-за практически завершенного строительства газопровода «Северный поток — 2» и всячески пытается ему помешать. Однако спохватились американцы поздно — лишь когда нитка уже вовсю прокладывалась по дну Балтийского моря. Такое мнение высказал ведущий сотрудник Центра безопасности РАН Константин Блохин.

«Американцы здесь упустили время и среагировали только на факт строительства. До этого они были заняты Ближним Востоком, своей внутренней политикой и даже думали, что „Северный поток — 2“ не перейдет к стадии практической реализации, но теперь ситуация складывается так, что США могут повысить только стоимость проекта», — приводит слова эксперта «Экономика сегодня».

Несмотря на то, что в Евросоюзе прекрасно понимают стратегию Вашингтона, а также то, что газопровод уже встроен в энергетическую систему старого континента, пока ни одна компания не выступила с предложением проложить оставшиеся чуть более 100 километров труб. Причиной этому стали введенные санкции США против любого, кто осмелится это сделать.

Тем не менее, США приступили к разработке новых ограничительных мер против «Северного потока — 2». Глава МИД РФ Сергей Лавров на это ответил, что Россия уже привыкла к американским рестрикциям.

К настоящему моменту уложено более 2 300 из 2 460 километров газопровода. Ранее эксперты журнала Forbes предположили, что санкции США, введенные в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», являются неэффективными.