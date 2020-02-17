Зал суда, где слушают иск к сбежавшей с карантина петербурженки, продезинфицировали

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассматривает иск главного государственного санитарного врача города о принудительном помещении под медицинское наблюдение Аллы Ильиной. Накануне пациентка сбежала из Клинической инфекционной больницы имени Боткина, заявив, что ее задерживают в лечебном учреждении безосновательно.

Перед началом судебного заседания адвокат девушки Виталий Черкасов обозначил позицию, которую будет отстаивать. Он отметил, что не видит необходимости задерживать Ильину в больнице, поскольку она здорова и не представляет опасности для общества.

«Согласно постановлению главного санитарного врача Российской Федерации наблюдение за человеком, у которого выявлены симптомы ОРВИ, может быть проведено тремя способами: на дому, амбулаторно и в стационарных условиях. В стационарные условия человек помещается только в том случае, если он имеет реальную опасность для общества», — пояснил юрист.

Он добавил, что девушку обманом отвезли в Боткинскую больницу под предлогом того, что она там останется только одни сутки, а после поместили на двухнедельный карантин.

«Мы считаем, что у Ильиной было право уйти из больницы, потому что при обращении за медицинской помощью нас должны информировать о всех действиях врачей. <…> Ильину обманом доставили в Боткинскую больницу, потому что в постановлении главврача Санкт-Петербурга не указан срок, на который она должна была быть доставлена в больницу. <…> Ей сказали, что всего на одни сутки», — подчеркнул Черкасов.

Правозащитник убежден, что сейчас его клиентка может завершить обследование дома амбулаторно, посещая поликлинику.

«Если и нужны какие-то анализы заключительные, аккордные, то это все делается нормальным, цивилизованным образом: человек находится у себя дома, придите, возьмите в пятый раз мазки. <…> Верните домой, и дома ее извещат об окончательных результатах», — подытожил адвокат.

Помимо самой Ильиной и ее защитника, на заседании присутствуют пять представителей Роспотребнадзора, а также медики и СМИ. В зале суда специально установлена ультрафиолетовая лампа для дезинфекции помещений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что результаты анализов Ильиной показали, что она здорова.