Турция вернулась к совместному патрулированию в Сирии

Турецкие военные возобновили совместное патрулирование с российскими коллегами. Патруль проехал по маршруту через восемь населенных пунктов на севере Сирии.

Последние две недели представители вооруженных сил Турции игнорировали достигнутые ранее договоренности и не присоединялись к российским военным. Причиной стали разногласия между Анкарой и Дамаском.

Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон патрулирование прошло без происшествий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные предотвратили конфликт между солдатами США и жителями Сирии.