Турция вернулась к совместному патрулированию в Сирии

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Последние две недели из-за разногласий между Анкарой и Дамаском представители ВС Турции игнорировали достигнутые ранее договоренности и не присоединялись к российским военным.

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Фото, видео: ТАСС / Anas Alkharboutli; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Турецкие военные возобновили совместное патрулирование с российскими коллегами. Патруль проехал по маршруту через восемь населенных пунктов на севере Сирии.

Последние две недели представители вооруженных сил Турции игнорировали достигнутые ранее договоренности и не присоединялись к российским военным. Причиной стали разногласия между Анкарой и Дамаском.

Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон патрулирование прошло без происшествий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные предотвратили конфликт между солдатами США и жителями Сирии.

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