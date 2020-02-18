Турция вернулась к совместному патрулированию в Сирии
Последние две недели из-за разногласий между Анкарой и Дамаском представители ВС Турции игнорировали достигнутые ранее договоренности и не присоединялись к российским военным.
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Фото, видео: ТАСС / Anas Alkharboutli; 5-tv.ru
Турецкие военные возобновили совместное патрулирование с российскими коллегами. Патруль проехал по маршруту через восемь населенных пунктов на севере Сирии.
Последние две недели представители вооруженных сил Турции игнорировали достигнутые ранее договоренности и не присоединялись к российским военным. Причиной стали разногласия между Анкарой и Дамаском.
Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон патрулирование прошло без происшествий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные предотвратили конфликт между солдатами США и жителями Сирии.
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