Суд решил принудительно изолировать вторую сбежавшую из карантина пациентку

Жительница Санкт-Петербурга Анна Рыбакова, ранее сбежавшая из карантина по коронавирусу, будет помещена под принудительное медицинское наблюдение. Такое решение принял Невский районный суд, несмотря на отсутствие пациентки на заседании, сообщает ТАСС.

«Рассмотреть дело в отсутствие Рыбаковой ввиду срочности и важности дела», — объявила судья в начале заседания.

По ее словам, Рыбакова знала о дне и времени суда. Повестку по ее месту проживания принес участковый. Однако дверь ему никто не открыл, поэтому он опустил повестку в почтовый ящик в присутствии соседки.

Во время заседания судья сначала удовлетворила ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, а затем иск главного государственного санитарного врача. Он просил принудительно поместить девушку под медицинское наблюдение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из карантина по коронавирусу в Санкт-Петербурге сбежали четыре пациента клинической больницы имени Боткина. После этого уволили ее главврача Алексея Яковлева. Исполняющим его обязанности назначили Ивана Федуняка — заместителя по медицинской части.