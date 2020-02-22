Биатлонист Логинов рискует пропустить эстафету из-за обысков — тренер
В настоящий момент спортсмен находится в Италии, где принимает участие в Чемпионате мира по биатлону.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
ТОП-5 пар знаков зодиака, у которых рождаются успешные и одаренные дети
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalle Parkkinen; Instagram @guberniev_dmitry
Александр Логинов может пропустить эстафету на Чемпионате мира по биатлону из-за событий, которые произошли рано утром 22 февраля, пишет ТАСС.
В пять утра в комнату к Логинову ворвались итальянские силовики. По словам биатлониста, в этот момент он спал.
«Спали, проснулись от того, что вломились в дверь и сразу забрали оружие, — сказал Логинов. — Просили сидеть на месте, в одних трусах, смотрел, как они проверяли мои вещи. Был настоящий обыск, их интересовали мои вещи. Я попросил, чтобы пришел более компетентный переводчик, наш менеджер Екатерина; она пришла — проверила в документах, которые они принесли, это был запрос от IBU, видимо, какое-то недоверие от IBU», — цитирует его слова «Матч ТВ».
Логинов также выразил благодарность болельщикам за поддержку и заверил их, что «не сломается».
Ранее появилась информация, что полицейских интересует конкретно Логинов и тренер Касперович. Тележурналист Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент постановления итальянской полиции.
Прославленного биатлониста подозревают в повторном нарушении антидопинговых правил, а Касперовича в том, что он якобы привез на ЧП по биатлону допинг, скрываясь под чужой фамилией.
Нашли ошибку?