Александр Логинов может пропустить эстафету на Чемпионате мира по биатлону из-за событий, которые произошли рано утром 22 февраля, пишет ТАСС.

В пять утра в комнату к Логинову ворвались итальянские силовики. По словам биатлониста, в этот момент он спал.

«Спали, проснулись от того, что вломились в дверь и сразу забрали оружие, — сказал Логинов. — Просили сидеть на месте, в одних трусах, смотрел, как они проверяли мои вещи. Был настоящий обыск, их интересовали мои вещи. Я попросил, чтобы пришел более компетентный переводчик, наш менеджер Екатерина; она пришла — проверила в документах, которые они принесли, это был запрос от IBU, видимо, какое-то недоверие от IBU», — цитирует его слова «Матч ТВ».

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Логинов также выразил благодарность болельщикам за поддержку и заверил их, что «не сломается».

Ранее появилась информация, что полицейских интересует конкретно Логинов и тренер Касперович. Тележурналист Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент постановления итальянской полиции.

Прославленного биатлониста подозревают в повторном нарушении антидопинговых правил, а Касперовича в том, что он якобы привез на ЧП по биатлону допинг, скрываясь под чужой фамилией.