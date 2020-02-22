Министр спорта РФ дал поручение запросить у СБР информацию об обысках у биатлонистов

Министр спорта РФ Олег Матицын поручил запросить у Союза биатлонистов РФ информацию об инциденте с российским биатлонистом Александром Логиновым и его тренером Александром Касперовичем.

Рано утром 22 февраля в гостиничный номер к спортсменам ворвались итальянские силовики, которые изъяли компьютер и телефон Логинова, а затем повезли его и тренера в полицейский участок.

В Министерстве спорта РФ заявили, что находятся в оперативном контакте с посольством России в Италии, и будут внимательно следить за развитием ситуации. Также там напомнили о презумции невиновности, в частности касательно обвинений в отношении Логинова в повторном употреблении допинга.