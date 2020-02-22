Министр спорта РФ дал поручение запросить у СБР информацию об обысках у биатлонистов
Рано утром 22 февраля в номер отеля к Александру Логинову ворвались итальянские силовики и стали проводить обыск.
Фото: www.globallookpress.com /Eibner-Pressefoto /EXPA/Adelsberger via www.imago-images.de;
Министр спорта РФ Олег Матицын поручил запросить у Союза биатлонистов РФ информацию об инциденте с российским биатлонистом Александром Логиновым и его тренером Александром Касперовичем.
Рано утром 22 февраля в гостиничный номер к спортсменам ворвались итальянские силовики, которые изъяли компьютер и телефон Логинова, а затем повезли его и тренера в полицейский участок.
В Министерстве спорта РФ заявили, что находятся в оперативном контакте с посольством России в Италии, и будут внимательно следить за развитием ситуации. Также там напомнили о презумции невиновности, в частности касательно обвинений в отношении Логинова в повторном употреблении допинга.
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