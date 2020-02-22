Обнародован состав мужской сборной на эстафету ЧМ по биатлону в Италии

Биатлонист Александр Логинов, которого с раннего утра разбудили итальянские правоохранители, буквально ворвавшиеся в его комнату в отеле, примет участие в эстафете на Чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве.

Союз биатлонистов вывесил список в Twitter участвующих в эстафете спортсменов.

Показать характер и сражаться при любых обстоятельствах! В эстафетах на чемпионате мира по биатлону в Антхольце болеем за наших! pic.twitter.com/JPW4oFaSEX — Биатлон России (@russianbiathlon) February 22, 2020

Как стало известно, силовики пришли к российским спортсменам с обысками после обращения в полицию Международного союза биатлонистов, в котором значилось, что тренер Логинова Касперович якобы находится в команде РФ не по своей аккредитации. Кроме этого Владимир Драчев заявил, что полиция совместила с новым разбирательством старые допинговые дела Логинова.

Также стало известно, что ОКР направил официальные письма в Международный союз биатлонистов и НОК Италии по поводу инцидента на ЧМ.