Обнародован состав мужской сборной на эстафету ЧМ по биатлону в Италии

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Нюра Незванова
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Среди заявленных спортсменов присутствует Александр Логинов.

Фото: www.globallookpress.com / Matthias Balk

Тема:
Биатлонисты РФ под подозрением в допинге

Биатлонист Александр Логинов, которого с раннего утра разбудили итальянские правоохранители, буквально ворвавшиеся в его комнату в отеле, примет участие в эстафете на Чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве.

Союз биатлонистов вывесил список в Twitter участвующих в эстафете спортсменов.

Как стало известно, силовики пришли к российским спортсменам с обысками после обращения в полицию Международного союза биатлонистов, в котором значилось, что тренер Логинова Касперович якобы находится в команде РФ не по своей аккредитации. Кроме этого Владимир Драчев заявил, что полиция совместила с новым разбирательством старые допинговые дела Логинова.

Также стало известно, что ОКР направил официальные письма в Международный союз биатлонистов и НОК Италии по поводу инцидента на ЧМ.

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