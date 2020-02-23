Шесть лет спустя: убийственные достижения Майдана

К своему шестилетию дети Майдана вообще подошли странно. Уже ясно, что свет в конце тоннеля убегает от украинцев с бешеной скоростью. Неясно, почему они бегут в обратную сторону. Помните в Париже Зеленский подтверждает приверженность Минским договоренностям, а потом говорит — их надо пересмотреть. Потом едет в Мюнхен и кричит с трибуны об украинской, самой боеспособной армии в Европе. Грозит показать всем «кузькину мать». А армия ровно в годовщину, как назло, демонстрирует свою, в кавычках, боеспособность. Диверсанты набредают на минное поле, гибнет два бойца, и ВСУ в отместку накрывает мирных жителей Донбасса огнем. Алексей Полторанин об убийственных достижениях Майдана.

В поселке Голубовское пулеметная очередь с украинской стороны теперь слышна даже днем. Со вторника здесь резкое обострение на всей линии соприкосновения.

«Сбили дом. Я не могу никуда деваться. Я не буду ничего казать», — говорит Мария Пика, жительница поселка Голубовское.

Только за утро вторника ВСУ обстреляли два десятка домов в поселках Донецкий, Голубовское, Золотое. По дому Александра Корнеева теперь гуляет ветер, сам хозяин считает, что повезло — отделался осколочными ранениями.

«Меня откинуло на ступени, если бы я за угол прошел, на Голубинку поехал бы», — говорит Александр Корнеев, житель поселка Голубовское.

В злополучный вторник украинские диверсанты предприняли попытку проникнуть в поселок Голубовское, но по пути, сами же подорвались на своей мине — двое погибли, троих ранило. Тело бойца ВСУ Максима Хитайлова ЛНР передала противнику в этот четверг.

До украинских позиций отсюда рукой подать. С этой точки очень хорошо видна высоковольтная линия и лесополоса, за которой находятся украинские окопы.

Таким фейерверком, говорят местные, на той стороне окопов празднуют годовщину Майдана и поминают так называемых героев «Небесной сотни». Сейчас спустя шесть лет, кадры Майдана смотрятся совершенно иначе: если тогда, в феврале 2014, на первых планах телеканалов всего мира были молодые, вдохновленные лица студентов, искренне веривших в евроинтеграцию и идеалы свободы, то сейчас очевидна рука режиссера, и второй план — настоящая армия украинской революции, ставшая его движущей силой: неонацисты и украинские националисты. Именно они устроили ту кровавую бойню и принесли 105 сакральных жертв майданной революции — «Небесную сотню». Сегодня уже доказано, легенда эта — наглая мистификация. Половина погибших, которых посмертно наградили званиями героев Украины, и в честь которых в Незалежной памятники теперь ставят, названия улиц присваивают, погибли даже не на Майдане. Это выяснила бывший министр юстиции Елена Лукаш.

«Яков Зайко умер от сердечного приступа в метро, герой Украины. Синенко Сергей — самоубийство. Цыпун Андрей — найден мертвым на окраине Киева. Эти данные находятся в открытом доступе. Эти данные находятся у следствия», — рассказала Елена Лукаш, министр юстиции Украины (2013–2014 гг.).

Пока под камерами выносили тела, лидеры переворота — Порошенко, Яценюк, Тягнибок, Кличко — призывали к свержению власти и новому светлому будущему.

«Все, что делалось политическим силами, которые сейчас у власти — это антироссийский проект изначально. И готовился он спецслужбами Запада очень тщательно. Достаточно давно. История подготовки антироссийских проектов насчитывает 20 лет», - говорит Николай Азаров, председатель комитета спасения Украины, премьер-министр Украины (2010–2014 гг.).

Кто на самом деле руководил Майданом, было ясно и шесть лет назад: тогдашний вице-президент США Джо Байден звонил Януковичу и приказывал покинуть свой пост. А бывшая помощница госсекретаря США Виктория Нуланд сама раздавала на Майдане печеньки. Выгодная получилась сделка. Целая страна за выпечку. Как когда-то Манхэттен у индейцев выкупили за бусы.

«Дом профсоюзов. Седьмой этаж, этаж Джо Байден. На шестом этаже правый сектор. Есть фото, как он наблюдает за событиями на Майдане. Если из Украины, то это те, кто пришел к власти. Они все бенефициары Майдана и выгодополучатели», — считает Александр Скубченко, общественный деятель, глава жилищного союза Украины.

Тогда, на баррикадах мало кто понимал, что цель новых лидеров — не свобода, а новая торговая сделка с Западом, и уже тогда в сценарии «революций достоинства» были прописаны и «Небесная сотня», и сожжение людей в одесском доме профсоюзов, и война на юго- востоке.

Зеленского назвали предателем во время его визита в больницу в Борисполе

«К большому сожалению, революции достоинства можно назвать антидостоинства по-украински — это революция гидности. Существует метафора революция гидности, мракобесия ужаса и всего самого негативного», — говорит Дмитрий Крысенко, политолог.

Виктор Голуб бежал с Украины после событий в Одессе, которые кардинально изменили его взгляд на события в родной стране:

«Происходило реальное зверство. На Куликовом поле были мирные люди. Те же самые одесситы. Там были украинский флаги, советские, георгиевские лента. Люди с красными повязками начали избивать. Люди забегали в дом профсоюзов. Потом, когда увидели людей, они были обгоревшие», — вспоминает Виктор Голуб, бывший житель Украины.

Его хотели призвать в армию и отравить на войну — на Донбасс. Виктор предпочел сбежать от братоубийственной войны. Егор Превир — идейный майдановец, пробыл на баррикадах с первого до последнего дня, теперь житель Польши.

«В Украине развития не произошло. Наоборот. То, что было на Украине функционировало перестало. Вижу больше возможностей реализовать себя в Европе, нежели в Украине», — считает Егор Превир, бывший житель Украины.

«Безвиз» — это то единственное, что участникам Майдана действительно удалось получить. И тем самым отбросить Украину на десятилетия назад. Только за шесть лет из Незалежной сбежало в другие страны сразу восемь миллионов граждан и это без учета потерянных территорий Крыма, ЛНР и ДНР. Сейчас в стране проживает 37 миллионов, как в 50-е. А ведь в конце 80-х на Украине было и 52 миллиона.

«Это не то что объяснял Порошенко, когда он говорил, что вы можете поехать в Вену, посмотреть оперу в Будапеште, выпить кофе. Люди рванули туда, чтобы получить работу. Безвиз — форма депортации людей. Ты не доволен властью, нет работы — туда», — говорит Владимир Олейник, народный депутат Верховной Рады Украины (2006–2014 гг.).

ВВП в Незалежной упал в три раза, в два раза снизились доходы населения. Вот только жизнь значительно подорожала. 45% украинцев отдает всю свою зарплату и пенсии на оплату услуг ЖКХ. Хотя обещали сократить платежи. Смертность в стране в два раза превышает рождаемость. За 11 месяцев прошлого года в стране появилось всего 286 тысяч детей, а умерло более полумиллиона украинцев. До Майдана цифры статистики не была такими плачевными.

«С 10 по 13 год, когда мы свели разницу между смертью и рождаемостью. Это было в 13 году до минус 65 тысяч, то есть смертность превышала рождаемость на 65 тысяч, но это было большое для нас достижение. Потому что еще в 2009 году, эта разница превышали 250 тысяч человек. Нам удалось практически на 200 тысяч сократить смертность», — говорит Николай Азаров, председатель комитета спасения Украины, премьер-министр Украины (2010–2014 гг.).

И, казалось бы, Зеленский на которого возлагали столько надежд должен понимать чаяния граждан, ведь он не из власти, а из людей. Но офис на Банковой словно проклят — любой входящий в эти двери, моментально теряет человеческое лицо и подхватывает вирус воинственности. В этом году Зеленский выделил рекордные 600 миллиардов рублей на армию — четверть всего бюджета страны. И армия уже успешно его осваивает, возобновляя обстрелы мирного населения на востоке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киев обвинил ЛНР в атаке на линии разграничения в Донбассе.