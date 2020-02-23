Песков заявил, что Турция не выполнила сочинские соглашения по Сирии
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что террористы по-прежнему хорошо вооружены.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Dmitry Golubovich; Reuters
Турция до сих пор не выполнила условия договоренностей по Сирии, которые были достигнуты более года назад в Сочи. Об этом в эфире одного из федеральных каналов сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей, которые больше года тому назад были подписаны двумя президентами», — сказал представитель Кремля.
Он напомнил, что соглашения подразумевали обязательства Турции по разведению сил в Идлибе, выводу из региона тяжелых вооружений и проведению других мероприятий для урегулирования ситуации. Однако боевики по-прежнему совершают атаки и получают оружие.
«Очень опасные образцы военной техники попадают им (террористам в Идлибе — Прим. ред.) в руки. И все это, к сожалению, не способствует нормализации обстановки», — добавил Песков.
Ситуация в Идлибе резко обострилась в начале февраля. В ответ на попытку России и Турции ввести режим тишины террористы лишь усилили свои атаки. 20 февраля боевикам удалось прорваться через позиции армии Сирии.
Как сообщал 5-tv.ru, в Минобороны РФ сообщили, что поддержку террористам оказала турецкая артиллерия. Чтобы они не проникли вглубь территории САР, удар по ним нанесли российские Су-24.
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