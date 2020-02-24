Масленица 2020: как отмечать древнейший праздник, приметы и традиции

Всю следующую неделю россияне будут праздновать Масленицу — древнейший народный праздник, сохранившийся со времен славянской языческой культуры. На Руси проводы зимы и встреча весны были связаны с рядом традиций и обычаев. Свои коррективы в них внесло принятие христианства.

История праздника

Первые упоминания о Масленице появляются в письменных источниках XVI века. Этот праздник представлял собой многоплановый и регламентированный ритуал. Его сложность была обусловлена тем, что смену сезонов люди праздновали столетиями.

Масленица — поистине общенародный праздник. К участию в нем допускались люди всех возрастов, полов и социальных страт. Масленичная неделя считалась самым веселым и любимым временем в году. Особенно ее последние четыре дня — их называли «широкой» или «разгульной Масленицей».

С принятием христианства масленичная неделя стала последней перед празднованием Великого поста. Ее празднование начинается ровно за 56 дней до главного христианского праздника — Пасхи.

Что принято делать на Масленицу

Важнейший атрибут древнего праздника — обилие еды. Во-первых, на Руси обязательно пекли блины — языческий символ солнца. На стол также ставили пироги, блюда из рыбы и яиц, молочные продукты, пиво и квас.

Работа в течение всей недели прекращалась. В праздничные дни было принято ходить в гости к родственникам. Совместное веселье сближало близких, а также давало удобный повод забыть старые обиды и недовольства.

Важным элементом празднования было катание с горок. Для этого использовали все, что попадется под руку: сани, шкуры животных, перевернутые скамейки, обледенелые корыта и так далее. Катания сопровождались шумом, песнями и игрой на гармошке. Костюмы людей и окружающее пространство украшали лентами, цветами и колокольчиками.

Что нельзя делать на Масленицу

В дни праздника между людьми ослабевали имущественные, сословные, должностные и другие различия. К столу могли быть приглашены странники и нищие. А вот не приглашать гостей было нельзя. Также запрещалось бедно накрывать на стол и скупиться.

Также нельзя было пропускать праздничные мероприятия и запираться дома. В качестве оправдания для неучастия в общем веселье принимались только серьезная болезнь, немощность или увечья.

Православным христианам церковный устав запрещает есть мясо во время Масленицы. Верующие употребляют в пищу рыбу и молочные продукты. При этом нельзя переедать, так как чревоугодие — грех.

Приметы на Масленицу

Если блины получались красивыми и аппетитными, то год обещал быть плодотворным и успешным. Если блины прилипали к сковороде, то семья ждала неприятностей;

Если воскресенье перед Масленичной неделей выдалось пасмурным и дождливым, весной будет много грибов;

Если в канун Масленичной недели ударил мороз — лето будет теплым, но не жарким;

Если в последний день празднования Масленицы установилась плохая погода, значит всю весну будет ясно и тепло.

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