Простой рецепт вкусных ажурных блинчиков от шеф-повара
Благодаря одному секрету тонкие французские блины получаются с дырочками.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Prososov; 5-tv.ru
В понедельник начинается масленичная неделя. Специально для тех, кто хочет порадовать и удивить гостей или своих домашних не просто вкусными, но и необычными блинами, шеф-повар Евгений Мещеряков рассказал секрет приготовления тонких, ажурных французских блинчиков. Они отличаются аппетитными дырочками, которые получаются благодаря замешанному прямо в тесто маслу и высокой температуре сковороды. Причем чем больше масла, тем больше получается дырочек.
Для приготовления ажурных блинчиков понадобится:
200 граммов просеянной муки
1 литр молока 3,5%
50 граммов сахара
50 граммов растительного масла
2 куриных яйца
6 граммов соли
Все ингредиенты взбить погружным блендером или миксером с венчиками, затем накрыть крышкой и дать постоять примерно 40 минут. После этого блинчики можно выпекать. Смазывать сковородку ничем не нужно, потому что масло уже содержится в тесте. Каждый раз перед тем, как налить очередную порцию теста на сковороду, обязательно надо его перемешать, чтобы масло не осело на дно. Получившиеся блинчики можно есть прямо так, а можно завернуть в них любую начинку — мясную, рыбную, творожную или фруктовую.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем Масленица опасна для здоровья.
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