Синоптики рассказали, какой будет последняя неделя зимы

Эфирная новость 41

Россиян ожидают новые погодные рекорды.

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Тема:
Погода

Сильная метель стала причиной массовой аварии в Башкирии. На трассе Самара — Уфа — Челябинск столкнулись 30 автомобилей. Обошлось без серьезных последствий. Но позже на другом участке трассы врезались еще десять машин.

На режим повышенной готовности перешли спасатели и коммунальщики в большинстве российских регионов. В Сибири и Центральной части страны бушуют метели, ураганный ветер заметает трассы, а на юге объявлен оранжевый уровень опасности из-за шторма и угрозы схода лавин.

В Краснодарском крае и в Крыму сегодня и завтра объявлено штормовое предупреждение. Порывы будут достигать 27-ми метров в секунду. А дожди сменятся снегопадами.

Синоптики между тем, обещают новые рекорды. Последняя неделя зимы будет аномально теплой и переменчивой. Причем в центральной части страны и в Сибири температура отклонится от нормы на 20 градусов.

-1° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
64.30
0.56 69.42
0.65
ТОП-6 продуктов, способных улучшить интимную жизнь

Новости Lentainform

Загрузка...