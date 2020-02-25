Синоптики рассказали, какой будет последняя неделя зимы

Сильная метель стала причиной массовой аварии в Башкирии. На трассе Самара — Уфа — Челябинск столкнулись 30 автомобилей. Обошлось без серьезных последствий. Но позже на другом участке трассы врезались еще десять машин.

На режим повышенной готовности перешли спасатели и коммунальщики в большинстве российских регионов. В Сибири и Центральной части страны бушуют метели, ураганный ветер заметает трассы, а на юге объявлен оранжевый уровень опасности из-за шторма и угрозы схода лавин.

В Краснодарском крае и в Крыму сегодня и завтра объявлено штормовое предупреждение. Порывы будут достигать 27-ми метров в секунду. А дожди сменятся снегопадами.

Синоптики между тем, обещают новые рекорды. Последняя неделя зимы будет аномально теплой и переменчивой. Причем в центральной части страны и в Сибири температура отклонится от нормы на 20 градусов.