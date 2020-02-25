Сергей Лавров встретился с генсеком ООН в Женеве

Укрепление диалога между Россией и Организацией Объединенных Наций (ООН) стало одной из основных тем переговоров главы нашего МИДа Сергея Лаврова с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Встреча прошла Женеве. Особое внимание стороны уделили 75-летию окончания Второй мировой войны.

Отдельно Лавров и Гутерриш обсудили ситуацию в Сирии. Тем временем, полным ходом идет подготовка новой серии консультаций между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе. По словам Сергея Лаврова, Москве и Анкаре необходимо добиться, чтобы сирийская провинция действительно стала зоной деэскалации. Разгул террористов там должен прекратиться.

«Я уверен, что турецкие военные, которые работают „на земле“, все прекрасно видят и понимают. Тем более, что много раз террористы атаковали наши позиции, позиции сирийских войск, сирийские гражданские объекты буквально с той точки, где развернуты наблюдательные посты Турецкой Республики. И вопросы, которые сейчас возникают в связи с Идлибом, конечно, их нужно решать», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ситуация в Идлибе резко обострилась в начале февраля после того, как российские и турецкие военные попытались ввести там режим тишины. Боевики в ответ усилили атаки. Президент Турции Эрдоган заявил, что начало новой военной операции в Идлибе лишь вопрос времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что новость об остановке турецкой колонны российскими ВКС оказалась фейком.