Новость об остановке турецкой колонны российскими ВКС оказалась фейком

Новость о том, что российские ВКС не дали турецкой военной колонне войти расположенный в провинции Идлиб населенный пункт Аль-Бара, является фейком. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный военный источник. Ранее такую информацию распространили несколько Telegram-каналов. Сообщалось, что в результате обстрела погиб турецкий военный.

Ситуация в Идлибе накалилась в начале февраля, когда Россия и Турция предприняли очередную попытку ввести там режим тишины. В зоне деэскалации погибли 14 турецких военных, ответственность за это Анкара возложила на правительственную армию Сирии.

О том, что происходило в горячей точке и на политической арене вокруг нее в течение прошедшей недели, 5-tv.ru подробно рассказывал в видеосюжете.