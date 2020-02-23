Новость об остановке турецкой колонны российскими ВКС оказалась фейком
О боестолкновении сообщили ранее несколько Telegram-каналов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Juma Muhammad, Anas Alkharboutli, Juma Mohammad
Новость о том, что российские ВКС не дали турецкой военной колонне войти расположенный в провинции Идлиб населенный пункт Аль-Бара, является фейком. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный военный источник. Ранее такую информацию распространили несколько Telegram-каналов. Сообщалось, что в результате обстрела погиб турецкий военный.
Ситуация в Идлибе накалилась в начале февраля, когда Россия и Турция предприняли очередную попытку ввести там режим тишины. В зоне деэскалации погибли 14 турецких военных, ответственность за это Анкара возложила на правительственную армию Сирии.
О том, что происходило в горячей точке и на политической арене вокруг нее в течение прошедшей недели, 5-tv.ru подробно рассказывал в видеосюжете.
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