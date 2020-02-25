«Одноклассники» сделали к Масленице стикеры, героем которых стал кот с блинами

Знаменитый кот с блинами из Перми стал героем стикерпака, который появился в «Одноклассниках» (ОК) в честь Масленицы.

Ok.ru

Фотография, сделанная хозяином питомца в 2015 году, разошлась на мемы не только в России, но и за рубежом. Например, Джазу был посвящен целый тред на социальном новостном сайте Reddit, аудитория которого составляет порядка 36 миллионов пользователей.

Харизматичный кот моментально стал символом Масленицы и звездой соцсетей с 21 тысячей подписчиков в Instagram. Теперь пользователи «Одноклассников» могут порадоваться концу зимы или позвать гостей при помощи стикеров с героем популярного мема.

Ok.ru

Такой способ общения в ОК становится одним из самых популярных. Только за последний год количество отправленных стикеров выросло в два раза.

С «Одноклассниками» регулярно сотрудничают известные иллюстраторы, в том числе и художница Катя Молодцова, прославившаяся благодаря оформлению первого поезда-музея на Тайване.

Ранее 5-tv.ru рассказал о нападении рыси на дрессировщика в Южной Осетии.



