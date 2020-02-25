На Украине отменили спектакль с Полицеймако в главной роли

На Украине отменили спектакль с участием российского актера Михаила Полицеймако. Как сообщает украинское агентство «УНИАН», причиной такого решения может быть визит артиста в Крым.

3 марта в Харькове должна была пройти лирическая комедия «Последний этаж». Однако за неделю до мероприятия на сайте компании, распространяющей билеты, появилось сообщение об отмене вечера. Зрителям предлагают вернуть контрамарки в течение оставшегося времени, вплоть до 3 марта включительно.

По данным украинского агентства, артист внесен в реестр лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины в связи с посещением Крыма после 2014 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинскую певицу Maruv подвергли критике фанаты за поздравление мужчин с 23 февраля. На Украине День защитника Отечества отмечается 14 октября, российский праздник националисты игнорируют. В России украинскую певицу поддержал Лев Лещенко и предложил ей перебраться в Москву, где обещал поддержку в становлении карьеры.