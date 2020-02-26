Федор Бондарчук снимет документальный фильм об отце
Артист выложит картину о выдающемся советском кинорежиссере и актере на платформе, посвященной памяти участников Великой Отечественной войны.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
Документальный фильм о выдающемся советском кинорежиссере и актере Сергее Бондарчуке снимет его сын Федор Бондарчук. Как рассказал артист, он планирует приурочить эту ленту к 100-летию со дня рождения отца.
Эту работу продюсер и режиссер выложит на платформе ягоржусь.рф среди других документальных лент в рамках всенародной акции-конкурсе, посвященной подвигам участников Великой Отечественной войны. Сам Федор Бондарчук вошел в жюри конкурса и призвал россиян принять в нем участие.
«Отец мой — ветеран войны. Служил на Северном Кавказе с 1942 по 1945 год. Ему в этом году исполнится 100 лет. Все пересекается, все связано через историю Великой Отечественной войны, нашего народа, наших близких. А качество документалистики поражает. И пользуясь случаем, я приглашаю принять участие в этой летописи войны. Зафиксировать любовь к своим близким, подумать о своих корнях, родителях, детях, внуках и оставить это в цифре», — сказал Бондарчук.
Народный артист СССР Сергей Бондарчук — обладатель премии «Оскар» за фильм «Война и мир». Помимо него снял такие фильмы, как «Судьба человека», «Они сражались за родину», «Ватерлоо». Сыграл в кино более 40 ролей, в том числе в фильмах «Молодая гвардия», «Отелло», «Неоконченная повесть», «Овод» и многих других.
Ранее 5-tv.ru писал, что Федор Бондарчук рассказал о своем фильме «Вторжение».
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