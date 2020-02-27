Штормы и метели атаковали регионы России

В отдельных районах Краснодарского края и Ставрополья уже несколько дней сильный шторм. Предупреждения разосланы во все инстанции. В Симферополе порывы ветра сегодня будут достигать 30-ти метров в секунду. И населению лучше держаться подальше от берега и слабоукрепленных конструкций.

В Челябинске метель стала причиной задержки десятков рейсов. Местный аэропорт пришлось закрыть из-за плохой видимости, взлетно-посадочные полосы замело снегом.

Штормовым ветром и метелью встретил Байкал участников уникального перехода «Хабаровск-Москва». Служащие Восточного военного округа на лыжах преодолели больше 80-ти километров по ледяному участку озера. При этом передвижению сильно мешал встречный ветер, переходящий в снежную бурю. В итоге экстремалы все же добрались до города Байкальск. Дальше путь военных продолжится по территории Иркутской области.