Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турков

Российские военные самолеты оснащены целым рядом систем, которые защищают их от атак с земли. Об этом на фоне новостей об обстреле турецкими военными авиации ВКС РФ в Идлибе рассказал директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Эксперт утверждает, что главная защита российских самолетов от турецких обстрелов — высота. Анкара так и не получила от США комплексы Patriot. Турецкие же аналоги переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger работают только на высотах до четырех километров.

«Те же российские Су-24 перемещаются на большей высоте и находятся вне досягаемости ракет протурецких террористов», — цитируют военного специалиста «Известия».

Однако в Идлибе ВКС РФ используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25. Они бьют по наземным целям, поэтому летают на низких высотах, отметил эксперт.

Су-25 от ПЗРК вероятного противника защищает бронированная кабина и комплекс обороны семейства «Витебск». Последний выстреливает ложные тепловые цели.

Как и Су-34, штурмовик также имеет собственную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Она искажает сигнал, чтобы вражеские системы наведения получали неверную информацию. В результате выстрел по самолету из ЗРК становится невозможен.

Как сообщал 5-tv.ru, 27 февраля появилась информация об обстреле турецкими военными самолетов ВКС РФ в Идлибе. Для атак они используют ПЗРК.