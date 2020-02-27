Появилась информация о состоянии ребенка в самолете, у которого заподозрили коронавирус

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Алиса Маркова
Срочная новость 84

У малыша на борту приземлившегося в аэропорту «Шереметьево» самолета, прилетевшего из Таиланда в Москву, поднялась температура.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ребенок, который прилетел самолетом авиакомпании Nordwind Airlines из Таиланда в Москву, предварительно, не заражен новым коронавирусом. Об этом стало известно после проверки малыша группой медиков. Борт приземлился в столичном аэропорту «Шереметьево». Вероятнее всего, высокая температура, о которой появилась первоначальная информация, связана с тем, что у ребенка режутся зубы. Поэтому в экстренной госпитализации маленький пассажир не нуждается. Всех людей из самолета благополучно отпустили.

26 февраля, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус подтвердили у троих россиян, которые были эвакуированы в Казань с круизного лайнера Diamond Princess.

Тем временем, число заболевших новым коронавирусом уже перевалило за 82 тысячи человек. Жертвами стали 2 804 человека.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Воронеже госпитализировали девушку с подозрением на коронавирус. Домой она вернулась из итальянского Милана. Из-за опасности заразиться Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Корею и Иран. Также сегодня стало известно, что петербуржцев повезли в Таллин на автобусе, в котором был больной коронавирусом.

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