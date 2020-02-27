У ребенка прилетевшего из Таиланда в Москву заподозрили коронавирус

Ребенок, который прилетел самолетом авиакомпании Nordwind Airlines из Таиланда в Москву, может быть заражен новым коронавирусом. Борт приземлился в столичном аэропорту «Шереметьево».

По предварительной информации, у несовершеннолетнего пассажира имеется высокая температура. К самолету были экстренно направлены медицинские службы. Другие пассажиры продолжают находиться на борту воздушного судна.

26 февраля, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус подтвердили у троих россиян, которые были эвакуированы в Казань с круизного лайнера Diamond Princess.

Тем временем, число заболевших новым коронавирусом уже перевалило за 82 тысячи человек. Жертвами стали 2 804 человека.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Воронеже госпитализировали девушку с подозрением на коронавирус. Домой она вернулась из итальянского Милана. Из-за опасности заразиться Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Корею и Иран. Также сегодня стало известно, что петербуржцев повезли в Таллин на автобусе, в котором был больной коронавирусом.