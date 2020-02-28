Трое пострадали при атаке вертолетами ВВС Израиля постов сирийской армии в Эль-Кунейтре
Нападение было совершено со стороны Голанских высот.
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Вертолеты ВВС Израиля атаковали посты сирийской армии в Эль-Кахтании, Эль-Хурии и административном центре Эль-Кунейтра, который располягается в 40 километрах от Дамаска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА. Отмечается, что в результате нападения ранения получили трое сирийских военнослужащих.
По предварительным данным, атака была совершена со стороны Голанских высот, которые были оккупированы Израилем во время Шестидневной войны 1967 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в ночь на 28 февраля в сирийском Идлибе по военным был нанесен воздушный удар. В результате погибли 22 турецких военнослужащих. В свою очередь Турция начала наносить ответные удары по позициям сирийских войск в ответ на обстрел своих военных. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на заявление в администрации Эрдогана.
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