США поддерживают Турцию по ситуации в Сирии

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Алиса Маркова
Срочная новость 48

В заявлении Госдепартамента говорится, что Штаты обеспокоены турецко-сирийскими столкновениями.

Фото: www.globallookpress.com © Hristo Rusev

Тема:
Война в Сирии

Соединенные Штаты обеспокоены турецко-сирийскими столкновениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление Госдепартамента. В нем отмечается, что Белый дом в сложившейся ситуации поддерживают Анкару.

«Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с нападением на турецких военнослужащих в Сирии и выступаем на стороне нашего союзника по НАТО Турции», — говорится в заявлении Госдепартамента США.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в сирийском Идлибе после воздушного удара погибли 29 турецких военных. В ответ Турция нанесла наземные и воздушные удары по позициям армии Сирии.

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