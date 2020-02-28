США поддерживают Турцию по ситуации в Сирии

Соединенные Штаты обеспокоены турецко-сирийскими столкновениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление Госдепартамента. В нем отмечается, что Белый дом в сложившейся ситуации поддерживают Анкару.

«Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с нападением на турецких военнослужащих в Сирии и выступаем на стороне нашего союзника по НАТО Турции», — говорится в заявлении Госдепартамента США.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в сирийском Идлибе после воздушного удара погибли 29 турецких военных. В ответ Турция нанесла наземные и воздушные удары по позициям армии Сирии.