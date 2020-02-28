В Минобороны РФ прокомментировали турецко-сирийские столкновения

В Министерстве обороны России прокомментировали турецко-сирийские столкновения, которые произошли в ночь на 28 февраля. Как отметили в российском военном ведомстве, поздно вечером 27 февраля формирования террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*, которые находятся в Идлибской зоне деэскалации, попытались провести крупномасштабную наступательную операцию по широкому фронту на позиции правительственных войск Сирии.

Отмечается, что за последние сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон постоянно запрашивались и подтверждались у коллег из Турции координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, которые находятся вблизи районов боевых действий террористов.

При этом 27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел войск Сирии попали военнослужащие Турции, которые находились в боевых порядках террористических формирований.

Вместе с тем, согласно переданным турецкой стороной российскому Центру по примирению координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было.

После того, как были получены сведения о пострадавших турецких военнослужащих российская сторона приняла меры для полного прекращения огня войсками САР, обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на родину.

При этом сообщается, что авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялись. Более того, российская авиация не наносила удары в районе населенного пункта Бейхун в зоне Идлиб, где погибли военные Турции, заявили в Минобороны России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что партия Эрдогана объявила сирийские войска «вражескими целями».

* — запрещенная на территории РФ организация