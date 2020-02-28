В Минобороны РФ прокомментировали турецко-сирийские столкновения
Формирования террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* предприняли попытку проведения крупномасштабной наступательной операции по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
В Министерстве обороны России прокомментировали турецко-сирийские столкновения, которые произошли в ночь на 28 февраля. Как отметили в российском военном ведомстве, поздно вечером 27 февраля формирования террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*, которые находятся в Идлибской зоне деэскалации, попытались провести крупномасштабную наступательную операцию по широкому фронту на позиции правительственных войск Сирии.
Отмечается, что за последние сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон постоянно запрашивались и подтверждались у коллег из Турции координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, которые находятся вблизи районов боевых действий террористов.
При этом 27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел войск Сирии попали военнослужащие Турции, которые находились в боевых порядках террористических формирований.
Вместе с тем, согласно переданным турецкой стороной российскому Центру по примирению координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было.
После того, как были получены сведения о пострадавших турецких военнослужащих российская сторона приняла меры для полного прекращения огня войсками САР, обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на родину.
При этом сообщается, что авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялись. Более того, российская авиация не наносила удары в районе населенного пункта Бейхун в зоне Идлиб, где погибли военные Турции, заявили в Минобороны России.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что партия Эрдогана объявила сирийские войска «вражескими целями».
* — запрещенная на территории РФ организация
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