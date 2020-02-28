Турция обостряет ситуацию в Идлибе. Готов ли Эрдоган к войне?

Турция обостряет ситуацию вокруг сирийского Идлиба, наносит авиаудары и грозит кровавым возмездием за гибель своих военных. Более того, Анкара уже пытается втянуть в конфликт НАТО, считая нападение на турецких военных атакой на весь альянс.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал немедленно прекратить огонь в Идлибе. Это касается всех сторон конфликта.

После авиаудара сирийцев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел шестичасовое экстренное совещание по безопасности в Анкаре. Пока шел разговор на лентах информагентств стали появляться сообщения: Турецкая армия наносит удары по позициям сирийских вооруженных сил, а по телевидению в стране стали крутить некие кадры. Но ничего общего с новыми атаки они не имеют. Это нарезка предыдущих ударов Турции по Сирии.

На заседании по данным турецкой прессы Эрдоган призвал глав всех силовых ведомств готовиться к введению военного положения. Но официально о нем пока не объявил. В аппарате турецкого лидера заявили, что атаки на Сирию будут только нарастать.

Кирилл Поляков следит за развитием ситуации.

Один из главных вопросов сегодняшнего дня — начнет ли президент Турции войну. Президент института Ближнего Востока Евгений Сатановский в интервью 5-tv.ru прокомментировал турецко-сирийский конфликт.