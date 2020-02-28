Российские фрегаты с крылатыми ракетами «Калибр» направились к берегам Сирии

Два фрегата Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» с крылатыми ракетами «Калибр-НК» направляются к берегам Сирии, сообщает Интерфакс. Суда проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы, чтобы войти в состав постоянной группировки российского ВМФ в Средиземном море.

На пути экипажи кораблей провели учения на полигонах боевой подготовки флота в Черном море. Третий фрегат той же серии «Адмирал Эссен» выполняет задачи в Средиземном море с конца прошлого года. Прежде эти фрегаты не раз участвовали в операциях против боевиков в районе Сирии.

Как уточняет агентство, усиление группировки российского флота в зоне конфликта на Ближнем Востоке стало результатом обострения ситуации в Идлибе. Как сообщалось, во время ударов сирийских ВВС по Идлибу погибли 33 турецких военнослужащих. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит наращивать военное присутствие в сирийской провинции.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВМС США объяснили причину захода ракетного эсминца в Черное море.