Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в РФ

Власти Незалежной с 1 марта 2020 года ужесточили для своих граждан правила поездок в Российскую Федерацию. Отныне украинцы смогут ездить в соседнюю страну исключительно по заграничному паспорту. Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на заявление Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Отмечается, что использование загранпаспорта необходимо лишь для выезда. Россия же без проблем позволяет гражданам Украины возвращаться домой по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении. Более того, украинцы смогут направиться в Россию по дипломатическому или служебному паспорту, удостоверению моряка и члена экипажа.

Власти Украины решили ужесточить правила в декабре прошлого года, тогда были приостановлены действия соглашений о безвизовых поездках. В Киеве считают, что эти меры нужны из-за «угроз национальной безопасности».

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что во времена действия старого порядка контроль на границе был ни чем иным, как «девятью кругами бюрократического ада». Среди других причин отмечалось желание предотвратить использование поддельных документов.

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