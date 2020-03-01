Песков о переговорах Путина и Эрдогана: «Будет, безусловно, непростая встреча»
Представитель Кремля выразил надежду на то, что президенты России и Турции встретятся 5 или 6 марта.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / President of Russia, Xinhua, Zamir Usmanov
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это будет, безусловно, непростая встреча, но и главы государств подтверждают все-таки свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и приверженность сочинским договоренностям. Это важно», — цитирует ФАН представителя Кремля.
Песков выразил надежду на то, что президенты России и Турции встретятся в Москве 5 или 6 марта. В Кремле уже ведут подготовку к предстоящим переговорам. Ожидается, что Путин и Эрдоган обсудят реализацию сочинских договоренностей, посвященных урегулированию ситуации в Сирии.
Как сообщал 5-tv.ru, несколько дней назад ситуация в сирийском Идлибе резко обострилась. Там под огнем сирийских правительственных сил по террористам погибли несколько десятков турецких военных. Анкара ответила артиллерийскими и авиационными ударами по позициям армии САР.
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